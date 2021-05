Parma-Atalanta, riecco Ilicic titolare: la diretta del match (Di domenica 9 maggio 2021) Trasferta in casa del retrocesso Parma per l’Atalanta di Gasperini, che al Tardini va in cerca di punti preziosi per la corsa Champions. Il tecnico piemontese “rispolvera” Ilicic e lascia in panchina Muriel. Le formazioni ufficialiParma (4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. Dalle 15 la diretta del match Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Trasferta in casa del retrocessoper l’di Gasperini, che al Tardini va in cerca di punti preziosi per la corsa Champions. Il tecnico piemontese “rispolvera”e lascia in panchina Muriel. Le formazioni ufficiali(4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.(3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi;, Zapata. All. Gasperini. Dalle 15 ladel

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Parma-Atalanta in streaming: la Champions passa da qui: Se hai cliccato su questo artic… - zazoomblog : Parma-Atalanta (9 maggio ore 15:00): formazioni ufficiali quote pronostici - #Parma-Atalanta #maggio #15:00): - Alberto_Today : Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gervinho con Cornelius, Iliicic con Malinovskyi e Zapata… - 11contro11 : #Parma-#Atalanta, le formazioni ufficiali: Ilicic in campo dal 1' #SerieA #11contro11 - carlo_goodlife : E visto che la giornata sta andando a puttane, anziché il Benevento, il Verona e il Parma, vinceranno Cagliari, Tor… -