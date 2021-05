Parma-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di domenica 9 maggio 2021) Un Parma già retrocesso ospita un’Atalanta in cerca di punti per proseguire la corsa alla Champions. Gasperini perde Toloi Nella 35esima giornata di Serie A l’Atalanta approda sul campo di un Parma già retrocesso per proseguire la propria corsa al secondo posto e dunque verso la qualificazione alla Champions League. La squadra di D’Aversa ha detto addio definitivamente alla massima serie con quattro giornate d’anticipo, dopo il ko con il Torino. La Dea di Gasperini invece vuole riscattarsi dopo il pareggio con il Sassuolo e approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Milan per avvantaggiarsi in classifica. QUI Parma – D’Aversa sceglie il 4-3-3 ma cìè dubbio sui titolari e sulla possibilità che trovi spazio chi finora non ha giocato. Davanti a Sepe dovrebbe esserci la coppia Bruno ... Leggi su zon (Di domenica 9 maggio 2021) Ungià retrocesso ospita un’in cerca di punti per proseguire la corsa alla Champions. Gasperini perde Toloi Nella 35esima giornata di Serie A l’approda sul campo di ungià retrocesso per proseguire la propria corsa al secondo posto e dunque verso la qualificazione alla Champions League. La squadra di D’Aversa ha detto addio definitivamente alla massima serie con quattro giornate d’anticipo, dopo il ko con il Torino. La Dea di Gasperini invece vuole riscattarsi dopo il pareggio con il Sassuolo e approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Milan per avvantaggiarsi in classifica. QUI– D’Aversa sceglie il 4-3-3 ma cìè dubbio sui titolari e sulla possibilità che trovi spazio chi finora non ha giocato. Davanti a Sepe dovrebbe esserci la coppia Bruno ...

Advertising

Atalanta_BC : In trasferta a Parma! ???? Away match in Parma! ? ???? @SerieA - 35ª giornata ?? @1913parmacalcio ?? Stadio Ennio Tardi… - Atalanta_BC : ?? Questi i nerazzurri in viaggio verso Parma! ?? Here's our travelling squad for #ParmaAtalanta! Presented by… - Atalanta_BC : Un girone fa andò così... ?? Previously against Parma... ?? Presented by - NotizieIN : Calcio in TV: Juventus-Milan Streaming Parma-Atalanta Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Real Madrid-Siviglia - CalcioIN : Calcio in TV: Juventus-Milan Streaming Parma-Atalanta Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Real Madrid-Siviglia -