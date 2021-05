(Di domenica 9 maggio 2021) Ungià retrocesso in Serie B ospita l’in piena lotta per la zona Champions. Una partita importante per gli orobici che vogliono rispondere alla vittoria del Napoli in attesa di Juve-Milan. Queste le(4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kucka. Allenatore: D’Aversa.(3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Diretta/ Streaming video tv: D'Aversa e Gasperini, obiettivi diversi VERONA TORINO: GRANATA PIÙ MOTIVATI! Verona Torino , in diretta domenica 9 maggio 2021 alle ...Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali. Sull'out di destar c'è Maehle. Dietro alla coppia Ilicic–Zapata spazio a Malinovskyi L'Atalanta cerca tre punti fondamentali per allungare, mentre il Parma è già retrocesso in Serie B, ma vuole chiudere al meglio il loro campionato.