Parma-Atalanta | la diretta del match

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 maggio 2021) Trasferta in casa del retrocessoper l’di Gasperini, che al Tardini va in cerca di punti preziosi per la corsa Champions. Il tecnico piemontese “rispolvera” Ilicic e lascia in panchina Muriel. Ladel: Il primo tempo 12?- MALINOVSKYI! ECCO IL VANTAGGIO DELL’! Gran sinistro dal limite dell’ucraino, Sepe battuto! 10?-pericolosa con un cross basso di Maehle che non trova la deviazione di Zapata per pochissimo! 1?- Via, si parte al Tardini! Le formazioni ufficiali(4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.(3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. ...