Parma-Atalanta (9 maggio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 9 maggio 2021) Il rigore parato da Consigli a Muriel non ha soltanto dato lo scudetto all’Inter ma ha anche impedito all’Atalanta di tenersi il secondo posto solitario e il pareggio contro il Sassuolo ha permesso a Juve e Milan di raggiungere i bergamaschi a 69 punti. Per Gasperini seconda trasferta consecutiva da non sbagliare sul campo di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 9 maggio 2021) Il rigore parato da Consigli a Muriel non ha soltanto dato lo scudetto all’Inter ma ha anche impedito all’di tenersi il secondo posto solitario e il pareggio contro il Sassuolo ha permesso a Juve e Milan di raggiungere i bergamaschi a 69 punti. Per Gasperini seconda trasferta consecutiva da non sbagliare sul campo di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Parma - Atalanta, Verona - Torino e Benevento - Cagliari: le formazioni ufficiali - AmoBergamo : #Bergamo Contro il Parma Gasp chiama in causa Ilicic. Fuori Hateboer, c’è Maehle - sscalcionapoli1 : Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali #SerieATIM - tuttoatalanta : Djimsiti: 'In campo la migliore Atalanta per battere il Parma' - MondoNapoli : Parma - Atalanta : le formazioni ufficiali - -