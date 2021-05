Papa Francesco: “Azione disumana contro le studentesse di Kabul mentre uscivano da scuola” (Di domenica 9 maggio 2021) "Preghiamo per le vittime dell'attentato terroristico avvenuto ieri a Kabul, un'Azione disumana che ha colpito tante ragazzine mentre uscivano da scuola. Preghiamo per ognuna di loro e per le loro famiglie. E che Dio doni pace all'Afghanistan". Lo ha detto Papa Francesco al termine del Regina Caeli, ricordando la strage in quartiere abitato dalla minoranza hazara. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 maggio 2021) "Preghiamo per le vittime dell'attentato terroristico avvenuto ieri a, un'che ha colpito tante ragazzineda. Preghiamo per ognuna di loro e per le loro famiglie. E che Dio doni pace all'Afghanistan". Lo ha dettoal termine del Regina Caeli, ricordando la strage in quartiere abitato dalla minoranza hazara. L'articolo .

