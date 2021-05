Pallacanestro | la Lux Chieti Basket supera Urania Milano al Palatricalle 75 - 67

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pallacanestro Lux

ChietiToday

Laapproccia come aveva iniziato il match tenendo in mano il pallino del gioco. Langston è l'arma in più di Milano che realizza tutti e 6 i punti ospiti. Sodero con una bomba dai 6,75 porta sul + ...LaChieti sarà impegnata sabato 8 maggio al PalaTricalle contro l'Urania Milano per la prima giornata di ritorno di questa seconda fase del torneo. TABELLINO BCC TREVIGLIO -CHIETI BASKET ...Sarà la Lux Chieti la prossima avversaria della Bcc Treviglio. Nonostante le due sconfitte maturate nelle prime due gare della seconda fase, la stagione dei teatini può ...Alvise Marascalchi, di Ponte nelle Alpi, trasuda simpatia già dal sorriso. È il giovanissimo attore bellunese a cui è riconosciuto un talento comico naturale. Giovedì ...