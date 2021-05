Palermo-Teramo 2-0 | Floriano e Luperini firmano il meritato sucesso | l’alba dei playoff è rosa per Filippi

(Di domenica 9 maggio 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Esaurita la settimana di snervante attesa, va in scena il primo turno deidi Lega Pro.che sfida ilin gara unica al "Renzo Barbera". Due risultati su tre a disposizione della compagine guidata daper accedere al secondo turno in programma il prossimo 12 maggio. Vantaggio figlio della migliore posizione conquistata dalla formazione siciliana in classifica al termine della regular season. Il tecniconero conferma l'ormai collaudato 3-4-2-1 al cospetto della coriacea e coesa squadra di Paci in quella che rappresenta la gara più importante della sua giovane carriera in panchina. Pelagotti tra i pali, Accardi, Lancini e Marconi a comporre la linea difensiva, Valente e Doda esterni alti sulle corsie,e De Rose ...

Diretta/(risultato 2 - 0) streaming video tv: raddoppia Luperini! IOCOLANO, POI SICURELLA! Al 23 calcio di rigore per il Lecco: fallo di mano in area di Campeol e Simone Iocolano non ...Ilaffronta ilnel primo turno di playoff (fase dei gironi) e vuole continuare ad alimentare il sogno della promozione in Serie B. Ai rosa basta non perdere per passare. LE FORMAZIONI ...Sono iniziati i playoff di Lega Pro. Ventotto le squadre partecipanti. Nel girone A qualificate: Alessandria, Renate, Pro Vercelli, Lecco, Pro Patria, Albinoleffe, Pontedera, Juventus Under ...Iniziano i playoff di Serie C. Il Palermo sfida il Teramo nel primo turno: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.