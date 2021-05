Pagelle Parma Atalanta | Muriel | Pessina e Malinovskyi super | male la difesa di casa VOTI

(Di domenica 9 maggio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Kurtic(4-3-3): Sepe 6; Busi 5,5, Bruno Alves 4,5, Osorio 4,5, Gagliolo 5 (80? Conti SV); Grassi 5,5 (61? Valenti 5), Sohm 6, Kurtic 4,5; Gervinho 4,5 (61? Pellè 6), Cornelius 5 (76? Camara SV), Kucka 6 (76? Brunetta 6,5). All. D’Aversa.(3-4-2-1): Sportiello 6; Palomino 5,5, Romero 6, Djimsiti 6; Maehle 6,5, De Roon 6,5, Freuler 6,5 (76? Pasalic 6,5), Gosens 6,5 (68? Hateboer 6);7 (58? Miranchuk ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21:Atalanta Ledei protagonisti del match trae Atalanta, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Malinovskyi FLOP: Gagliolo VOTI Al termine del ..Ledi Fiorentina - Lazio 2 - 0 LAZIO Reina 5.5 " Poteva opporsi meglio sul secondo goal ...ripresa è stato ammonito e dato che era diffidato salterà il match infrasettimanale contro il. ...Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l’opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo L’Atalanta vince in trasferta al ‘Tardini’ di Parma, grazie alle reti di Muriel, Malino ...Parma-Atalanta 2-5 Sportiello 6: da senza voto per grandi parti della gara, controlla la difesa dalla sua area di rigore; un’uscita decisiva di piede su Pellè ...