Oroscopo Branko domani Lunedi 10 Maggio 2021 | previsioni tutti i segni

(Di domenica 9 maggio 2021) Ariete Amore: sii meno idealista e la felicità arriverà a poco a poco. Soldi: stai spendendo più di quanto dovresti. Lavoro: qualsiasi studio complementare va bene. Salute: leggero mal di testa nel pomeriggio. Toro Amore: ti senti attaccato da un amico, chiariscilo il prima possibile. Denaro: attenzione agli eccessi nelle spese inutili. Lavoro: avanza a passi da gigante verso quella posizione da sogno. Salute: proteggi la tua pelle. Gemelli Amore: la tua leggera disattenzione personale influisce molto sul tuo partner. Soldi: risolvi i tuoi affari finanziari in ritardo. Lavoro: eliminerà gli ostacoli al lavoro. Salute: la paura degli ascensori ti angoscia, cerca di risolverla. Cancro Amore: i tuoi hanno bisogno di te. Soldi: fai un regalo a un amico e dimentica i soldi. Lavoro: ascolta le persone nel tuo ambiente di lavoro. Salute: non fare troppe attività domestiche, ...

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Branko

Ariete un po' di attività fisica potrebbe aiutare a liberare la tua energia. Toro una bellissima armonia tra il Sole e Nettuno dona ai tuoi sentimenti una grande profondità. Gemelli ... Oroscopo Toro domenica 9 maggio 2021. Arriva una Venere pratica che, alleata con Urano, predilige l'azione alle parole, approfittatene per sistemare questioni legali e burocratiche. Oroscopo Pesci dom ... Oroscopo della settimana prossima, Branko: le previsioni da lunedì 10 a domenica 16 maggio, segno per segno Dalle pagine del libro 'Branko 2021, ...