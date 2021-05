Oroscopo Bilancia, domani 10 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 9 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 10 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. Amici della Bilancia, la vostra giornata di lunedì non sembra essere così tanto allegra, a causa dell’opposizione di alcuni pianeti non esattamente simpatici. Un problema non indifferente sembra potersi frapporre tra voi e la vostra dolce metà, che potrebbe sentirsi minacciata da qualche vostra conoscenza, magari un collega un po’ troppo espansivo o un’amicizia di vecchia data. Cercate di ristabilire la pace, non ve ne pentirete! Le nuvole che vi colpiranno in mattinata renderanno anche la giornata ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 10? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Amici della, la vostra giornata di lunedì non sembra essere così tanto allegra, a causa dell’opposizione di alcuni pianeti non esattamente simpatici. Un problema non indifferente sembra potersi frapporre tra voi e la vostra dolce metà, che potrebbe sentirsi minacciata da qualche vostra conoscenza, magari un collega un po’ troppo espansivo o un’amicizia di vecchia data. Cercate di ristabilire la pace, non ve ne pentirete! Le nuvole che vi colpiranno in mattinata renderanno anche la giornata ...

