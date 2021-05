Ora Renzi denuncia chi lo ha filmato con Mancini: “Possibile che mi abbiano seguito e intercettato”. Report: “Vuole farci perquisire” (Di domenica 9 maggio 2021) Sostiene che chi lo ha filmato all’autogrill ha addirittura “violato la Costituzione“. Di più: quel filmato girato mentre lui parlava con Marco Mancini non è dovuto al caso. Secondo Matteo Renzi il 23 dicembre del 2020 qualcuno può averlo seguito e intercettato. Dopo aver depositato, per via telematica, una denuncia alla Procura di Roma – come ha raccontato il Fatto Quotidiano – adesso è stata la volta della consegna di analogo esposto alla Digos di Firenze. L’ex premier e il suo avvocato Lorenzo Pellegrini hanno depositato un documento di cinque pagine sul colloqui avuto con il dirigente del Dis Mancini nell’autogrill di Fiano Romano. Episodio di cui ha dato conto la trasmissione Report, che su facebook spiega come il leader ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Sostiene che chi lo haall’autogrill ha addirittura “violato la Costituzione“. Di più: quelgirato mentre lui parlava con Marconon è dovuto al caso. Secondo Matteoil 23 dicembre del 2020 qualcuno può averlo. Dopo aver depositato, per via telematica, unaalla Procura di Roma – come ha raccontato il Fatto Quotidiano – adesso è stata la volta della consegna di analogo esposto alla Digos di Firenze. L’ex premier e il suo avvocato Lorenzo Pellegrini hanno depositato un documento di cinque pagine sul colloqui avuto con il dirigente del Disnell’autogrill di Fiano Romano. Episodio di cui ha dato conto la trasmissione, che su facebook spiega come il leader ...

