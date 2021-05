Omofobia: Malan, 'ddl Zan non punisce violenze ma ha altri obiettivi' (2) (Di domenica 9 maggio 2021) (Adnkronos) - "Grassadonia -ricorda Malan- ha poi detto, come molti altri, che il Ddl Zan è solo il primo passo, perché seguirà la ulteriore revisione della legge sulla fecondazione assistita per poter cancellare fin dall'inizio uno dei veri genitori del bambino; seguirà la legalizzazione della ‘Gpa', cioè l'utero in affitto, con donne utilizzate come incubatrici, cui i bambini –considerati merce acquistabile- vengono strappati appena nati, cosa che il regolamento scritto a suo tempo da Monica Cirinnà per il Comune di Roma vieta di fare prima dei sei mesi di vita per cani e gatti; seguirà la revisione della legge 164/1982 perché la determinazione del sesso sia lasciata alla libera e mutevole scelta di ciascuno, consentendo a qualunque uomo di dichiararsi donna al fine di accedere a tutte le tutele previste". "‘Siamo solo all'inizio', ha concluso. Ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) (Adnkronos) - "Grassadonia -ricorda- ha poi detto, come molti, che il Ddl Zan è solo il primo passo, perché seguirà la ulteriore revisione della legge sulla fecondazione assistita per poter cancellare fin dall'inizio uno dei veri genitori del bambino; seguirà la legalizzazione della ‘Gpa', cioè l'utero in affitto, con donne utilizzate come incubatrici, cui i bambini –considerati merce acquistabile- vengono strappati appena nati, cosa che il regolamento scritto a suo tempo da Monica Cirinnà per il Comune di Roma vieta di fare prima dei sei mesi di vita per cani e gatti; seguirà la revisione della legge 164/1982 perché la determinazione del sesso sia lasciata alla libera e mutevole scelta di ciascuno, consentendo a qualunque uomo di dichiararsi donna al fine di accedere a tutte le tutele previste". "‘Siamo solo all'inizio', ha concluso. Ed ...

