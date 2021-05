Oltre 500 sbarcati a Lampedusa in poche ore Salvini riapre il fronte nel governo | «Non possiamo pensare a migliaia di clandestini | parlerò con Draghi»

(Di domenica 9 maggio 2021) Con l’arrivo della stagione estiva, si intensificano i flussi migratori lungo le rotte del Mediterraneo. Solo nella mattina di domenica 9 maggio, a, sono sbarcate più di 500 persone, arrivate su quattro imbarcazioni diverse. E tanto basta a Matteoper aprire un nuovonella variegata maggioranza di: «È necessario un incontro col presidente, con milioni di italiani in difficoltà nondi, già 12.000da inizio anno», ha dichiarato il leader della Lega. Quattro sbarchi inore Alle luci dell’alba, a 8 miglia da, una barca di legno lunga venti metri è stata intercettata dalle ...

Advertising

tvsvizzera : Oltre 1'500 persone sfilano per le vie della città, senza mascherina e vicini l'uno all'altro, sotto gli occhi dell… - tormalina33 : RT @piergiuseppe36: Altri mille migranti 'invadono' Lampedusa. Scoppia la grana nel governo - domenicot69 : RT @piergiuseppe36: Altri mille migranti 'invadono' Lampedusa. Scoppia la grana nel governo - piergiuseppe36 : Altri mille migranti 'invadono' Lampedusa. Scoppia la grana nel governo - Mauro73432329 : -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 500

L'Unione Sarda

Migliorano le condizioni meteomarine nel mar Mediterraneo e tornano a intensificarsi gli sbarchi nel nostro Paese. Nelle ultime ora a Lampedusa sono arrivati quasi 1000 migranti in cinque diversi ......4 milioni di risorse provinciali e alle ulteriori risorse statali - che arriveranno ad un totale complessivo dimilioni di euro - previste come sostegno all'economia a favore di imprese e ...In Cina prosegue il livellamento verso l’alto della propria produzione motociclistica: ecco la nostra prima prova di una Voge, marchio premium di Loncin, che propone buoni contenuti a prezzi competiti ...Nella giornata di ieri sabato 8 maggio, i Carabinieri della stazione Dora di Torino, nel corso di un controllo del territorio, hanno fermato una macchina con a bordo due soggetti censurati; nel corso ...