Oggi 9 maggio | Sant’Isaia | il maggiore dei Grandi Profeti di Israele

(Di domenica 9 maggio 2021)rimase per tutta la sua vita fedele al Signore: la suaosa missione di profeta nacque da una visione in cui entrò in contatto con dei cherubini. Isaia fu discendente della casa reale di Davide ed è considerato ilre dei cosiddetti “” di, vissuto ben ottocento anni prima di Gesù. Si L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Nel mese di maggio continuiamo la “maratona” di preghiera attraverso importanti Santuari mariani. Oggi vi invito ad… - PE_Italia : ????Oggi, 8 maggio, 76 anni fa, si concludeva la seconda guerra mondiale in Europa. ???Rendiamo omaggio a tutte le vi… - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino di oggi nel dettaglio - Alessan90143406 : RT @MinervaMcGrani1: - DossiCarla : RT @SkyTG24: Covid, news. Draghi: 'Pronti alle riaperture, ma usando la testa'. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi maggio

il Resto del Carlino

Il bollettino disegnala intanto altri 224 morti e 10.176 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore,... 'Dal famoso 26 aprile, giorno delle riaperture, al 7- ha riferito Draghi - il numero di ...Milano, 82021 " In casa Milan è tutto pronto per il big match di domani sera contro la Juventus , che ... come ammessoanche da mister Stefano Pioli : "Chi vince - ha spiegato il tecnico ...(Agenzia Vista) Milano, 8 Maggio 2021 “Gli esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura, sono in qualche modo la voce avanzata di questo Paese che si è spesa per una legge ...Esplosioni in un distretto sciita: 55 morti. I taleban negano ogni responsabilità. Il presidente Ghani li incalza. L'escalation di violenza dopo l'inizio del ritiro Usa e Nato dal primo maggio ...