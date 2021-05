Non solo Ibra: doppia tegola, Milan senza attacco (Di domenica 9 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz sono usciti dal campo anzitempo durante Juventus-Milan a causa di infortunio. Termina anzitempo, intorno al 65?, la sfida di Zlatan Ibrahimovic contro la Juventus. L’attaccante svedese, infatti, è stato costretto a lasciare il campo, nonostante abbia cercato di tenere botta e restare in gioco. Lo svedese ha accusato un problema Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Zlatanhimovic e Brahim Diaz sono usciti dal campo anzitempo durante Juventus-a causa di infortunio. Termina anzitempo, intorno al 65?, la sfida di Zlatanhimovic contro la Juventus. L’attaccante svedese, infatti, è stato costretto a lasciare il campo, nonostante abbia cercato di tenere botta e restare in gioco. Lo svedese ha accusato un problema Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

matteosalvinimi : È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a miglia… - CottarelliCPI : Oggi è la #festadellamamma. Il PNRR dedica solo 7 righe alla questione degli asili, senza distinguere tra asili-nid… - ernestocarbone : Galli stasera a 8 1/2 ha detto che l’attuale vaccino(tutti)non serve più.E che andavano bene solo contro il virus (… - Jaki1811 : @MariannaCardini Mi unisco alle tue parole... Un attore che è riuscito a stregarmi...il suo talento trapassa lo sch… - eFfeDieSse77 : Non segnano neanche se vanno tutti negli spogliatoi e lasciano solo Donnarumma in campo #JuveMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Napoli, anche il Ct Mancini deve ringraziare Rino Gattuso Il Napoli Online Caos procure, Palamara: "Davigo non ha seguito le procedure". Morra: "Ha fatto solo il nome di Ardita" A "Non è l'Arena" Nicola Morra ha portato la sua testimonianza sugli atti di Piero Amara e Luca Palamara ha confermato una procedura non regolare di Davigo ...

Inter, il nuovo inno: la canzone di Povia vince un sondaggio ma divide: «Non piaccio al tifoso medio» Quale sarà il nuovo inno dell’Inter? Nella partita (poi vinta 5-1) contro la Sampdoria a suonare nel vuoto di San Siro è stata ancora «C’è solo l’Inter» di Elio. Ma la rivoluzione imposta da Suning — ...

A "Non è l'Arena" Nicola Morra ha portato la sua testimonianza sugli atti di Piero Amara e Luca Palamara ha confermato una procedura non regolare di Davigo ...Quale sarà il nuovo inno dell’Inter? Nella partita (poi vinta 5-1) contro la Sampdoria a suonare nel vuoto di San Siro è stata ancora «C’è solo l’Inter» di Elio. Ma la rivoluzione imposta da Suning — ...