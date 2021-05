“Non me lo perdono”. Elisa Isoardi, il dolore segreto della conduttrice viene a galla. Lo confessa tra le lacrime (Di domenica 9 maggio 2021) Il suo abbandono all’Isola dei Famosi è stato tra i più amari. Erano in molti a dare Elisa Isoardi tra le favorite di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Ma un brutto incidente all’occhio è costato caro alla vip che ha così dovuto salutare anzitempo gli altri naufraghi. Tornata poi in studio Elisa ha mostrato un fisico scolpito dai duri giorni trascorsi nell’Isola. Dimagrita di ben dieci chili, ma rafforzata nello spirito dalle prove superate, per Elisa si apre ora una nuova fase della carriera. Intervistata a Verissimo, sabato 8 maggio, la conduttrice si è lasciata andare ad alcune confessioni parlando delle persone a lei più care. Prima fra tutte la mamma Irma. Un rapporto, quello tra Elisa Isoardi e mamma Irma, molto forte, ma che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Il suo abbandono all’Isola dei Famosi è stato tra i più amari. Erano in molti a daretra le favorite di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Ma un brutto incidente all’occhio è costato caro alla vip che ha così dovuto salutare anzitempo gli altri naufraghi. Tornata poi in studioha mostrato un fisico scolpito dai duri giorni trascorsi nell’Isola. Dimagrita di ben dieci chili, ma rafforzata nello spirito dalle prove superate, persi apre ora una nuova fasecarriera. Intervistata a Verissimo, sabato 8 maggio, lasi è lasciata andare ad alcune confessioni parlando delle persone a lei più care. Prima fra tutte la mamma Irma. Un rapporto, quello trae mamma Irma, molto forte, ma che ...

