No Man Of God di Elijah Wood uscirà in estate (Di domenica 9 maggio 2021) No Man Of God, il nuovo film è il progetto più recente incentrato sul serial killer, che ha artisti del calibro di Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile di Zac Efron e Conversazione con un assasino: The Ted Bundy Tapes di Netflix. Di cosa parlerà No Man Of God? Diretto da Amber Sealey, No Man Of God si concentrerà inoltre, sulla relazione tra Bundy (Luke Kirby) e l'agente dell'FBI Bill Hagmaier (Wood), quest'ultimo intervistandolo più volte nel corso degli anni sui suoi crimini. Elijah Wood "Il film è davvero composto da una serie di conversazioni", ha detto Wood in precedenza, "e quelle conversazioni sono in parte sollevate da conversazioni reali e poi dai ricordi di Bill di queste conversazioni". All'inizio di quest'anno, Wood ha preso in considerazione l'imminente serie Amazon Prime ...

