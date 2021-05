Nizzolo | Volata caotica | avevo anche preso la ruota giusta

(Di domenica 9 maggio 2021) Giacomo, campione europeo e italiano in carica, ancora secondo al Giro d'Italia. Le sue parole al microfono di Ciro Scognamiglio

Advertising

tweetnewsit : La prima volata è del belga della Alpecin Fenix, secondo Nizzolo, la maglia rosa resta a Ganna #GiroDitalia2021 - Claudione_B : RT @bicitv: #Giro d’Italia: la prima volata a Novara è del belga Tim Merlier. Battuti Nizzolo e Viviani - Claudione_B : RT @OA_Sport: Tim Merlier vince la prima volata del Giro d'Italia avanti a Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. Altri tre azzurri fra i primi 1… - infoitsport : Giro d'Italia 2021: Tim Merlier brucia tutti in volata a Novara, si arrendono Nizzolo e Viviani - infoitsport : Ciclismo: Merlier beffa in volata Nizzolo e Viviani -

Ultime Notizie dalla rete : Nizzolo Volata

Giacomo, campione europeo e italiano in carica, ancora secondo al Giro d'Italia. Le sue parole al microfono di Ciro ScognamiglioIl corridore belga della Alpecin - Fenix ha conquistato la primadella 104corsa rosa, precedendo allo sprint Giacomo(Team Qhubeka Assos) ed Elia Viviani (Cofidis). Quarto l'olandese ...Nel giorno in cui il Giro d'Italia celebra i 10 anni dalla morte di Wouter Weylandt, corridore belga che ha perso la vita sulle strade della corsa rosa a pochi chilometri ...IL MOMENTO CHIAVE DELLA TAPPA DI OGGI: I SECONDI DI ABBUONO A GANNA ED EVENEPOEL Evenepoel e Ganna che vanno a fare il traguardo volante è stato bello da vedere. Intanto il belga ora è 4° in classific ...