NIENTE FICTION CONTRO FICTION: BUONGIORNO MAMMA CAMBIA GIORNO PER MONTALBANO (Di domenica 9 maggio 2021) Vi erano mancati i valzer dei palinsesti? Eccovi accontentati. Tutto nasce da un ritardo di Ulisse, le cui ultime due puntate stagionali – una dedicata a San Francesco e Santa Chiara e una alla Terra e ai CAMBIAmenti del clima – non sono ancora pronte. E così Rai1 aveva inizialmente previsto per mercoledì 12 maggio la riproposizione dello speciale di Ulisse sul Gattopardo. Invece verrà trasmesso MONTALBANO. Visto che Canale 5, per tutelare al massimo le sue FICTION, vuole evitare scontri diretti con quelle di Rai1, BUONGIORNO MAMMA passa dal mercoledì al martedì sera. Non si sa ancora cosa succederà la settimana ancora successiva. L'unica certezza è la finale di Coppa Italia mercoledì 19 su Rai1. Alla FICTION converrebbe rimanere al ...

