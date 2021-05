Neymar non basta: Psg fermato a Rennes. Il Lille vola verso il titolo (Di domenica 9 maggio 2021) Rennes (Francia) - Il Paris Saint Germain viene fermato dal Rennes e rischia di dire addio allo scudetto. Agli uomini di Pochettino non basta l'iniziale gol di Neymar. Nella ripresa i padroni di casa ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)(Francia) - Il Paris Saint Germain vienedale rischia di dire addio allo scudetto. Agli uomini di Pochettino nonl'iniziale gol di. Nella ripresa i padroni di casa ...

Advertising

Corriere : Neymar, un flop da 366 milioni. Sbaglia tutte le partite importanti - sportli26181512 : Neymar non basta: Psg fermato a Rennes. Il Lille vola verso il titolo: Gli uomini di Pochettino rischiano di dire a… - RBauscia : Pensate avere Ronaldo e non andare in CL. Avere Neymar e Mbappe’ e non vincere quel campionato di merda Ahahaha - Nerowolf123 : @igolmar @Lentusinumbra @LucaMarelli72 Non ci capiamo: i tifosi che si ribellano ad una SL di 20 squadre, vogliono… - kekko_molise87 : @ImperatoreAle @MashiSandro @FBiasin Basterebbe usare 2 regole stupidissime : 1. Cifra massima di spesa annuale a 5… -