Nessuna sospensione per Ulisse di Alberto Angela | la Rai chiarisce l’equivoco

La notizia della sospensione di Ulisse di Alberto Angela aveva sollevato un polverone mediatico. Sui social gli utenti si erano scatenati in massa contro i vertici Rai per una decisione incredibile. Stando a quanto dichiarato da Tv Blog, il primo a lanciare la notizia, il programma culturale della rete ammiraglia sarebbe stato fermato in seguito agli ascolti bassi registrati dopo le prime tre puntate. Come vi avevamo riportato, la Rai aveva scelto di mandare in onda Il Commissario Montalbano mercoledì 12 maggio per cercare di risollevare la prima serata che da ormai diverse settimane non riesce a decollare. Tutto falso. Ci hanno pensato i vertici Rai e lo stesso profilo social di Ulisse a smentire le indiscrezioni: "Alberto Angela e il team di ..."

