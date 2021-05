Nessuna regione rossa | la nuova mappa del Covid

(Di domenica 9 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Gran parte dell’Italia resta in area gialla. Sicilia e Sardegna restano in arancione, stesso colore a cui passa la Valle d’Aosta che lascia così il rosso. Queste, a partire dal lunedì 10 maggio, le principali novità dellaa colori dell’Italia alle prese con l’emergenzacosì come “disegnata” dalle nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 7 maggio. La prima ordinanza classifica in area arancione la Val d’Aosta, la seconda rinnova la zona arancione per la Sicilia e la terza porta in zona gialla Basilicata, Calabria e Puglia. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire da domani è la seguente: zona arancione Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna; ...

In zona arancione saranno tre Regioni: Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta Misure e regole anti - Coronavirus meno rigide in quasi tutta Italia dove, da lunedì 10 maggio ,sarà in zona rossa. Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta saranno in arancione, mentre tutte le altre regioni - dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Campania - si troveranno in zona ...COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 8 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO COVID ULTIME NOTIZIE OGGI " Da domani entrano in vigore i nuovi colori delle Regioni :sarà in zona rossa, tre resteranno in arancione (Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta) e tutte le altre saranno in area gialla. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid - 19 di oggi, ...ROMA (ITALPRESS) – Gran parte dell'Italia resta in area gialla. Sicilia e Sardegna restano in arancione, stesso colore a cui passa la Valle d'Aosta che lascia così il rosso. Queste, a partire dal lune ...