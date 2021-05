NBA 2021, i risultati della notte. Westbrook eguaglia Robertson ed è nella storia, Embiid guida Philadelphia, torna a vincere Brooklyn (Di domenica 9 maggio 2021) Sette partite NBA nella notte storica di Russell Westbrook. La stella dei Washington Wizards realizza la sua tripla doppia numero 181 della carriera, eguagliando il record di Oscar Robertson. Una prestazione da 33 punti, 19 rimbalzi e 15 assist, con anche i due liberi e la stoppata decisivi per la vittoria di Washington al supplementare 133-132 sul campo degli Indiana Pacers. Per gli Wizards ci sono anche i 50 punti di Bradley Beal, uscito, però, per un infortunio proprio sul finire dell’ultimo quarto e non più rientrato in campo. Ad Indiana non è bastata la tripla doppia di Domantas Sabonis (30 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) e la doppia di Caris LeVert (35 punti e 14 rimbalzi). Ottava vittoria consecutiva e primo posto nella Eastern Conference quasi assicurato per ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Sette partite NBAstorica di Russell. La stella dei Washington Wizards realizza la sua tripla doppia numero 181carriera,ndo il record di Oscar. Una prestazione da 33 punti, 19 rimbalzi e 15 assist, con anche i due liberi e la stoppata decisivi per la vittoria di Washington al supplementare 133-132 sul campo degli Indiana Pacers. Per gli Wizards ci sono anche i 50 punti di Bradley Beal, uscito, però, per un infortunio proprio sul finire dell’ultimo quarto e non più rientrato in campo. Ad Indiana non è bastata la tripla doppia di Domantas Sabonis (30 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) e la doppia di Caris LeVert (35 punti e 14 rimbalzi). Ottava vittoria consecutiva e primo postoEastern Conference quasi assicurato per ...

Advertising

sportli26181512 : NBA, Curry show contro OKC: 49 punti e resta top scorer della lega. VIDEO: Nella facile vittoria 136-97 sui Thunder… - SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Brooklyn vince a Denver, Beal e Curry show a quota 50 - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA #Brooklyn rimonta Denver. Beal e Curry scatenati: 50 e 49 punti per vincere contro Indiana e OKC - sportface2016 : #NBA #Brooklyn rimonta Denver. Beal e Curry scatenati: 50 e 49 punti per vincere contro Indiana e OKC - Albycoach : RT @ZenoPisani: Da Atlanta per @SkySport la mia intervista con Danilo Gallinari, leader degli Hawks lanciati verso i playoff 'McMillan ha f… -