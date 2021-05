Nazionale, Mancini sorride: Verratti recupera per gli Europei (Di domenica 9 maggio 2021) Tre settimane. Questo, secondo l’Equipe, il tempo di recupero per Marco Verratti, reduce da un infortunio al ginocchio subito giovedì nel corso dell’allenamento con il Paris Saint Germain. Può tirare un sospiro di sollievo la Nazionale di Roberto Mancini che potrà contare sull’ex Pescara per i prossimi Europei. Nella giornata di domani sono previsti nuovi esami strumentali che definiranno con più chiarezza il quadro delle condizioni di Verratti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Tre settimane. Questo, secondo l’Equipe, il tempo di recupero per Marco, reduce da un infortunio al ginocchio subito giovedì nel corso dell’allenamento con il Paris Saint Germain. Può tirare un sospiro di sollievo ladi Robertoche potrà contare sull’ex Pescara per i prossimi. Nella giornata di domani sono previsti nuovi esami strumentali che definiranno con più chiarezza il quadro delle condizioni di. SportFace.

Advertising

reportrai3 : È normale che un leader di un partito e uno 007 si incontrino in un autogrill? Hanno parlato di sicurezza nazionale… - sportface2016 : ##Nazionale, #Verratti recupera per gli #Europei - TuttoMercatoWeb : Nazionale, sospiro di sollievo per Mancini: Verratti recupera entro fine mese, Europei non a rischio - EsenSemo : @MaggicaPolly @Robydaen Ma infatti. Ma io sto punto pretendo che non vada agli Europei, Mancini e la Nazionale che… - infoitsport : Nazionale, una preoccupazione per Mancini: Verratti si infortuna -