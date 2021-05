Navalny | scomparso il medico che lo curò dopo l' avvelenamento | giallo in Russia

Advertising

AGI - Agenzia Italia

Giallo in Russia. Il medico che dirigeva la clinica di Omsk, in Siberia, dove Alexeivenne curato subito dopo essere stato avvelenato, è. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass, citando un portavoce della polizia, secondo cui Alexander Murakhovsky , nel frattempo ...Il medico che curòdurante una battuta di ...Giallo in Russia. Il medico che dirigeva la clinica di Omsk, in Siberia, dove Alexei Navalny venne curato subito dopo essere stato avvelenato, è scomparso. Lo ha ...il ministro della Salute della regione di Omsk, Alexander Murakhovsky, lo scorso agosto fu il primo a soccorrere l'oppositore russo in seguito al suo avvelenamento ...