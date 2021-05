Narcos | Mexico ci sarà la terza stagione su Netflix?

(Di domenica 9 maggio 2021), quando è stato annunciato che avrebbe ricevuto una serie spin-off di reset, i fan dello show erano un po ‘scettici. Non solo la serie stava ottenendo una nuova rivisitazione, ma ha un nuovo cast, una nuova trama e persino un nuovo nome. La serieha avuto successo? Ricevendo un punteggio critico dell’85% e un punteggio del pubblico del 92% su Rotten Tomatoes, questa serie originale si è decisamente fatta un nome. Ma queste valutazioni sono sufficienti per garantire unadi: Messico? Ciunadi? Al momento ci sono due stagioni didisponibili per lo streaming su ...

Advertising

ManuCia0 : @erredantes Io non ne posso più queste riprese delle mie serie preferite sono infiniteeeee hanno finito di girare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Narcos Mexico

Dituttounpop

... Lovecraft Country della HBO,di Netflix e altri titoli) per creare la colonna sonora originale di Knockout City, composta da 19 tracce diverse. Durante le risse, i giocatori possono ...Il duo è noto per aver composto brani per film e serie TV come: Shazam!, Lovecraft Country ee molte altre. i The Soundlings daranno vita anche alla colonna sonora originale di Knockout ...Il canale di Cinefilos.it interamente dedicato alle Serie Tv dove trovi news, recensioni, anteprime, trailer, speciali e rubriche.Rilasciato dal supercarcere El Altiplano, ma la Procura generale su richiesta del presidente Obrador ha deciso di trattenerlo per altri 40 giorni: il ...