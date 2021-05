Napoli | terminati i lavori dell’acquario in villa comunale

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sonodi rifunzionalizzazionedi, in. Quello della nostra città è l’acquario storico più antico del mondo. In una struttura affascinante l’acquario assume un valore ancora più profondo. Ancora una volta una splendida cooperazione tra il Comune die la stazione Anton Dohrn. L’apertura al pubblico sarà nel mese di giugno. Un altro obiettivo raggiunto”. Lo scrive il sindaco di, Luigi de Magistris, sul proprio profilo Facebook. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

