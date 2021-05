Napoli | il ritiro precampionato si svolgerà a Dimaro Folgarida | annunciate le date

(Di domenica 9 maggio 2021) Attraverso un comunicato attraverso i propri canali, ilha reso noto cheil consuetoin Trentino Alto-Adige, a. Gli azzurri faranno tappa in Val di Sole dal 15 al 25 luglio e tanti tifosi partenopei sono attesi per seguire da vicino i primi giorni di lavoro della squadra. Sarà necessario il Green Pass per accedere allo stadio di Carciato ed assistere agli allenamenti. Rinnovata dunque la partnership tra il club di De Laurentiis e la località del nord Italia, un binomio vincente che va avanti da anni. SportFace.

Dopo l'ultima preparazione tenutasi a Castel di Sangro, il Napoli in estate tornerà a Dimaro Folgarida, si terrà lì il ritiro estivo precampionato degli azzurri. Il ritiro si terrà a Dimaro dal 15 al 25 luglio ... La SSC Napoli è lieta di annunciare che dal 15 al 25 luglio svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A ...