Napoli, Europa Verde: "Dopo le parole di De Luca, con le primarie" (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Anche il presidente De Luca, sulla base della situazione attuale, ha fatto un richiamo alle primarie di coalizione per la città di Napoli, così come avviene in tutte le grandi città italiane che vanno al voto. È da tempo, che sosteniamo che non essendoci un candidato unitario della coalizione e volendo allontanare con fermezza qualsiasi decisione calata dall'alto, frutto di giochetti politici e di equilibri romani, l'unica strada percorribile è quella delle primarie. Senza ulteriori indugi chiediamo che si proceda per stabilire tempi e modi per il loro svolgimento in piena sicurezza e con la massima trasparenza. Non bisogna avere paura della democrazia e della capacità di scegliere dei napoletani il loro primo cittadino. C'è da temere, al contrario, quando ...

