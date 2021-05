Napoli, accoltellamento sul lungomare in zona movida: 16enne ferito al fianco (Di domenica 9 maggio 2021) Napoli, 9 maggio 2021 " accoltellamento vicino al lungomare di Napoli. Un 16enne è stato ferito con colpi di coltello nella serata di ieri in una delle aree della movida del capoluogo campano. Secondo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021), 9 maggio 2021 "vicino aldi. Unè statocon colpi di coltello nella serata di ieri in una delle aree delladel capoluogo campano. Secondo ...

