N-Plus, Netflix diventa una piattaforma social? (Di domenica 9 maggio 2021) Netflix diventa una piattaforma social con N-Plus? Cosa sappiamo sul servizio esclusivo proposto ad un ristretto numero di clienti. Stando alle ultime indiscrezioni accreditate, Netflix si prepara ad un colpo di scena inaspettato: un proprio social con N-Plus. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il colosso dello streaming, già in grado di rivoluzionare il concetto di serie tv, avvicinando sempre di più il prodotto ad una produzione cinematografica. Le voci sulla nascita di un social network targato Netflix si sono moltiplicate dopo che diversi utenti hanno ricevuto una mail nella quale si chiedeva, attraverso un sondaggio, se fossero interessati ad aderire al servizio ...

