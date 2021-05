Musetti-Hurkacz, Masters1000 Roma: programma, orario, tv, streaming (Di domenica 9 maggio 2021) Domani, non prima delle ore 19.00, sulla Grand Stand Arena, Lorenzo Musetti scenderà in campo contro il polacco Hubert Hurkacz per l’esordio nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 a Roma. Il giovane classe 2002 dovrà affrontare il vincitore del Masters1000 di Miami e non sarà ovviamente un incontro facile. Non vi sono precedenti tra i due e Musetti dovrà esprimere il proprio miglior tennis per avere la meglio di un avversario più esperto di lui. Indubbiamente, l’azzurrino cercherà di inserire nel match le proprie variazioni per mettere in difficoltà l’avversario che sulla terra rossa, solitamente, fa più fatica. L’italiano, che l’anno scorso raggiunse gli ottavi di finale, dovrà difendere quei punti e non sarà affatto semplice. Per questo, servirà una sua grande versione per prevalere. Di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Domani, non prima delle ore 19.00, sulla Grand Stand Arena, Lorenzoscenderà in campo contro il polacco Hubertper l’esordio nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2021 a. Il giovane classe 2002 dovrà affrontare il vincitore deldi Miami e non sarà ovviamente un incontro facile. Non vi sono precedenti tra i due edovrà esprimere il proprio miglior tennis per avere la meglio di un avversario più esperto di lui. Indubbiamente, l’azzurrino cercherà di inserire nel match le proprie variazioni per mettere in difficoltà l’avversario che sulla terra rossa, solitamente, fa più fatica. L’italiano, che l’anno scorso raggiunse gli ottavi di finale, dovrà difendere quei punti e non sarà affatto semplice. Per questo, servirà una sua grande versione per prevalere. Di ...

