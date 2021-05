Mugello: morto Stelvio Boaretto durante una gara di moto amatoriale (Di domenica 9 maggio 2021) E’ morto Stelvio Boaretto, un veterinario di Padova che gareggiava sul circuito del Mugello durante il Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata. www.corsedimoto.comIncidente mortale Nella giornata di oggi presso l’Autodromo del Mugello è morto Stelvio Boaretto un pilota di 59 anni, impegnato nel Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata. Il pilota è rimasto coinvolto, con altri partecipanti, in un incidente di gara nel quale è stato quello che ha riportato le lesioni più gravi. Subito soccorso e rianimato in pista dallo staff medico del Mugello, il 59enne è stato trasportato al centro medico del circuito dove è deceduto. Federmoto, il ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021) E’, un veterinario di Padova che gareggiava sul circuito delil Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata. www.corsedi.comIncidente mortale Nella giornata di oggi presso l’Autodromo delun pilota di 59 anni, impegnato nel Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata. Il pilota è rimasto coinvolto, con altri partecipanti, in un incidente dinel quale è stato quello che ha riportato le lesioni più gravi. Subito soccorso e rianimato in pista dallo staff medico del, il 59enne è stato trasportato al centro medico del circuito dove è deceduto. Feder, il ...

