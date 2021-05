MOVIOLA – Juventus-Milan | Brahim Diaz che gol per l’1-0 Non c’è fallo di mano VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) Si sblocca il risultato all’Allianz Stadium. Ilpassa in vantaggio contro lae lo fa con un eurogol di. L’ex Manchester City firma l’1-0 al 46? e lo fa con una magia: respinta di pugno errata di Szczesny, palla sui piedi dello spagnolo che controlla il pallone e col destro trova l’angolo irraggiungibile per la testa di Chiellini. Una grandissima rete che ha scatenato però le proteste degli juventini per un presunto tocco didopo il contrasto con Cuadrado. L’arbitro Valeri ha inizialmente convalidato il gol e ha confermato la decisione dopo il check col Var. Giusta la decisione? Il replay non lascia spazio a dubbi: c’è il tocco di petto e non di braccio. Rete regolare e giusta la decisione del direttore di gara. SportFace.