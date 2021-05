Movida irresponsabile: bottigliate contro la polizia che cerca di far rispettare le regole (Di domenica 9 maggio 2021) A Milano da qualche giorno si sta assistendo alla ribellione di giovani irresponsabili contro il coprifuoco imposto alle 22 dalle autorità, con scene di proteste e atti vandalici contro le forze dell'... Leggi su globalist (Di domenica 9 maggio 2021) A Milano da qualche giorno si sta assistendo alla ribellione di giovani irresponsabiliil coprifuoco imposto alle 22 dalle autorità, con scene di proteste e atti vandalicile forze dell'...

