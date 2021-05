Movida | controlli dei Carabinieri nel cuore di Napoli | centinaia di giovani dispersi nelle zone più affollate

Advertising

La7tv : #tagada #Coprifuoco addio, le immagini shock di #Bologna: dopo le 22, così come dopo la mezzanotte, la movida resta… - 79_Alessio : RT @romatoday: Assembramenti nei luoghi della movida: i vigili chiudono le piazze. Un centinaio le multe - romatoday : Assembramenti nei luoghi della movida: i vigili chiudono le piazze. Un centinaio le multe - Notiziedi_it : Covid, De Luca: “Temo la movida, senza controlli a settembre nuova ondata” - Agenzia_Dire : #Covid, #DeLuca: “Temo la #movida, senza controlli a settembre nuova ondata”. -

Ultime Notizie dalla rete : Movida controlli

NapoliToday

... dove l'allentamento delle misure di contenimento ha dato nuova vita allacittadina. Nel ... I- rende noto il Comando Provinciale di Napoli - continueranno anche nelle prossime ore e ...Da "ho terrore della, a settembre avremo la quarta ondata senza" per arrivare a Figliuolo: "Ci mandano ad oggi 194mila vaccini che non ci sono stati consegnati". Per finire col must ...Su 94mila controlli in tutt'Italia, sono state sanzionate 1.440 persone. Anche 3 denunciati per aver violato la quarantena ...Oltre un centinaio gli illeciti contestati dalla Polizia Locale nel corso dei controlli svolti in questo fine settimana per verificare il rispetto delle disposizioni per la tutela della salute tra cui ...