Mourinho pensa già a ristrutturare il centro della Roma (Di domenica 9 maggio 2021) Josè Mourinho ha cominciato ad immaginare con Tiago Pinto la Roma del futuro, ridisegnandone l’asse centrale. Non c’è da stupirsi di tutto il clamore provocato da ogni notizia che riguarda la Roma della prossima stagione. Se già prima si presentava come un progetto intrigante, viste le intenzioni e le dichiarazioni “battagliere” della nuova proprietà americana, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Josèha cominciato ad immaginare con Tiago Pinto ladel futuro, ridisegnandone l’asse centrale. Non c’è da stupirsi di tutto il clamore provocato da ogni notizia che riguarda laprossima stagione. Se già prima si presentava come un progetto intrigante, viste le intenzioni e le dichiarazioni “battagliere”nuova proprietà americana, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Daniele64181695 : @fralosophy @cmdotcom Pensa a mourinho e sogna di vincere tutto ...poi te svegli sudato al circo massimo - Alessio3R : Me so affacciato alla finestra e me so trovato Materazzi sotto casa ?? Chissà che ne pensa di Mourinho alla Roma, la… - siamo_la_Roma : ?? Si pensa al centrocampo ?? #Mourinho vuole #Sanches ?? C'è un'alta concorrenza per il giocatore - micos56 : @EL10juve Inter oramai padrona del calcio, anche economicamente, Atalanta pensa in grande, Roma con Mourinho già gu… - infoitsport : Roma: cosa pensa davvero Mourinho di Dzeko -