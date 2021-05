Moto si schianta contro un suv | impatto fatale | morti padre e figlia

Advertising

anteprima24 : ** Si schianta in moto contro l'auto, #Centauro muore nel #Casertano ** - oggitreviso : Perde il controllo della moto e si schianta in galleria: grave centauro di San Biagio - retewebitalia : Perde il controllo della moto e si schianta in galleria: grave centauro di San Biagio - #retewebitalia #news #oggi… - zazoomblog : Si schianta con la moto contro il guardrail: gravissimi sia il padre di 52 anni che il figlio di 14 - #schianta… - zazoomblog : Si schianta con la moto contro il guardrail: gravissimi sia il padre di 52 anni che il figlio di 14 - #schianta… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto schianta

Lacon alla guida Daniele sicontro un'auto con a bordo un uomo di 59 anni e un ragazzo di 19 che non avrebbero riportato gravi conseguenze. Non appena dato l'allarme, sul posto sono ......00, in via Napoli a Cancello Scalo dove si è verificato un drammatico incidente tra unaed un'... Sbanda con l'auto e si: muore ragazza di 21 anni Tragedia a Città di castello dove è ...Erano da poco passate le 7 quando in Via Napoli a Cancello Scalo, frazione di San Felice a Cancello (Caserta), un uomo di 43 anni in sella alla sua moto, una Honda 1000, si è ...Tragico incidente a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello (Ce), dove un motociclista di 43 anni si è andato a schiantare contro un’auto, ed è morto poco dopo per le ferite ripor ...