Morto per covid il professore Angelo Giarda, ex legale di Alberto Stasi (Di domenica 9 maggio 2021) È Morto ad 81 anni, a seguito di complicanze da covid, il professore Angelo Giarda. legale di fama e professore universitario, era l'ex legale di Stasi covid, Morto il professore Giarda: fu il legale di Stasi nel processo Garlasco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 9 maggio 2021) Èad 81 anni, a seguito di complicanze da, ildi fama euniversitario, era l'exdiil: fu ildinel processo Garlasco su Notizie.it.

Advertising

Tg3web : È morto Patrick O'Connell, l'artista che ideò il nastro rosso simbolo della lotta all'Aids. Sieropositivo, per dece… - Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - rtl1025 : ?? Sono definitive le #condanne a 14 anni per Antonio #Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie #MariaPezzillo e… - VBombacci : @eurodisgusto Ho deciso che non farò mai nessun vaccino. Perchè Berto Ricci vi caga in bocca anche da morto e l'uni… - Maurizi07267041 : RT @Apndp: #Baudo su #Rai/#Fedez Repliche:'ma basta,sei morto,una mummia,largo ai giovani' Sempre più giovani.Anzi:voto ai 16enni. Ok.Come… -