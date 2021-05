Morto il creatore delle Vans. Paul Van Doren e la sua storia: da un negozio a Orange County al mondo (Di domenica 9 maggio 2021) Paul Van Doren, co-fondatore della Vans, la famosa azienda di sneakers, è Morto all’età di 90 anni. La notizia è stata data venerdì 7 maggio dalla compagnia che oggi possiede il brand e che ha sede in Costa Mesa, California. “Non era solo un imprenditore, era un innovatore – si legge nella nota – i suoi esperimenti nel design, nel marketing e nella distribuzione hanno trasformato una piccola azienda di famiglia in un colosso mondiale“. Van Doren aprì il suo primo negozio di scarpe con i soci Gordon Lee, Serge Delia e suo fratello James, Morto nel 2011. Il luogo scelto fu Orange County e gli inizi, come ogni storia destinata a diventare di successo, non furono affatto semplici: i 4 facevano fatica a produrre abbastanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021)Van, co-fondatore della, la famosa azienda di sneakers, èall’età di 90 anni. La notizia è stata data venerdì 7 maggio dalla compagnia che oggi possiede il brand e che ha sede in Costa Mesa, California. “Non era solo un imprenditore, era un innovatore – si legge nella nota – i suoi esperimenti nel design, nel marketing e nella distribuzione hanno trasformato una piccola azienda di famiglia in un colosso mondiale“. Vanaprì il suo primodi scarpe con i soci Gordon Lee, Serge Delia e suo fratello James,nel 2011. Il luogo scelto fue gli inizi, come ognidestinata a diventare di successo, non furono affatto semplici: i 4 facevano fatica a produrre abbastanza ...

