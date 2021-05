Moglie Grassadonia | “Aggredita nostra figlia” Salernitana | “Conseguenza di fake news e di clima costruito ad arte”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Alla primissima ora di domenica 9 maggio Annabella Castagna,dell’allenatore del Pescara Gianluca, pubblica il seguente post: “Dopo cinque giorni di minacce e insulti dirette allafamiglia, la follia consumatasi è intollerabile., appena diciottenne, è stata minacciata econ spintoni e calci affinché il papà capisca….Tutto questo per una partita di calcio. Ci auguriamo che questi criminali, ben lontani dall’essere tifosi, vengano identificati al più presto, anche perché questa è la prima volta in cui il bersaglio della violenza è stato un componente dellafamiglia. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà in queste ore così tristi e concitate ma ci sembra ...