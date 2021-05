Milano | movida impazzita | lancio di bottiglie contro la polizia

(Di domenica 9 maggio 2021), 9 maggio 2021 - Super lavoro ieri sera per la, impegnata a far rispettare il coprifuoco nelle zone più battute dal popolo della. L'intervento più complesso sul fronte dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Milano movida

Il Fatto Quotidiano

, 9 maggio 2021 - Super lavoro ieri sera per la polizia , impegnata a far rispettare il coprifuoco nelle zone più battute dal popolo della. L'intervento più complesso sul fronte dell'ordine pubblico è andato in scena alle Colonne di San Lorenzo, dove dopo le 22 c'erano ancora mille persone sul sagrato della Basilica Maggiore. Tensione e lancio di bottiglie durante il servizio anti-assembramenti della polizia a Milano ieri sera. Alle Colonne di San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della movida, dopo il coprifuoco c'erano circa mille persone. Nella notte tra l'8 e il 9 maggio a Milano si è consumata una violenta rissa, con lanci di bottiglie e feriti che hanno avuto bisogno dell'intervento dei soccorsi. Il tutto è accaduto a poca distanza ...