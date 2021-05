Milano, la movida ignora il coprifuoco: blitz alle Colonne, lancio di bottiglie contro la polizia (Di domenica 9 maggio 2021) Circa mille giovani sul sagrato della basilica di San Lorenzo, momenti di tensione. Ambulanze per soccorrere quattro contusi dopo una rissa. Intervento degli agenti anche in corso Garibaldi per disperdere 1.500 persone Leggi su corriere (Di domenica 9 maggio 2021) Circa mille giovani sul sagrato della basilica di San Lorenzo, momenti di tensione. Ambulanze per soccorrere quattro contusi dopo una rissa. Intervento degli agenti anche in corso Garibaldi per disperdere 1.500 persone

Colonne di San Lorenzo, bottiglie contro gli agenti Super lavoro ieri sera per la polizia, impegnata a far rispettare il coprifuoco nelle zone più battute dal popolo della movida. L'intervento più complesso sul fronte dell'ordine pubblico è andato in scena alle Colonne di San Lorenzo, dove dopo le 22 c'erano ancora mille persone sul sagrato della Basilica Maggiore. Alla ...

