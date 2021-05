Milano, in centinaia violano il coprifuoco. Maxi rissa in zona Porta Ticinese: lanci di bottiglie contro la polizia (Video) (Di domenica 9 maggio 2021) Risse e resistenza allo sgombero. La movida milanese non si arrende al coprifuoco e va allo scontro con le forze dell’ordine. Sono centinaia i giovanissimi che nella notte tra sabato e domenica si sono assembrati alle colonne di San Lorenzo e, all’arrivo della polizia, hanno risposto con lanci di bottiglie, dandosi alla fuga in massa. Ci sono stati alcuni feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Risse e resistenza allo sgombero. La movida milanese non si arrende ale va allo scon le forze dell’ordine. Sonoi giovanissimi che nella notte tra sabato e domenica si sono assembrati alle colonne di San Lorenzo e, all’arrivo della, hanno risposto condi, dandosi alla fuga in massa. Ci sono stati alcuni feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

