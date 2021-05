Milano: bando Comune, a Giambellino aprono 14 imprese (Di domenica 9 maggio 2021) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Dopo l'avvio della riqualificazione urbanistica parte anche il rilancio commerciale del quartiere Giambellino - Lorenteggio a Milano. Sono 14 i nuovi progetti imprenditoriali e di servizi che prenderanno vita nel quartiere con il sostegno del Comune. Realtà come un laboratorio per la produzione e vendita di strumenti musicali, una libreria, uno studio di registrazione musicale, una rosticceria e un centro di servizi di supporto per ragazzi. I quattordici progetti riceveranno i contributi nei prossimi mesi mentre l'avvio delle attività nel quartiere è previsto per il prossimo autunno. “L'apertura di queste 14 nuove realtà, che si aggiungono alle 8 già finanziate attraverso lo stesso bando, rappresenta un segnale concreto e incoraggiante per la ripartenza del quartiere e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021), 9 mag. (Adnkronos) - Dopo l'avvio della riqualificazione urbanistica parte anche il rilancio commerciale del quartiere- Lorenteggio a. Sono 14 i nuovi progetti imprenditoriali e di servizi che prenderanno vita nel quartiere con il sostegno del. Realtà come un laboratorio per la produzione e vendita di strumenti musicali, una libreria, uno studio di registrazione musicale, una rosticceria e un centro di servizi di supporto per ragazzi. I quattordici progetti riceveranno i contributi nei prossimi mesi mentre l'avvio delle attività nel quartiere è previsto per il prossimo autunno. “L'apertura di queste 14 nuove realtà, che si aggiungono alle 8 già finanziate attraverso lo stesso, rappresenta un segnale concreto e incoraggiante per la ripartenza del quartiere e ...

ComuneMI : Un nuovo accesso verde al #ParcoLambro, case sostenibili a prezzi accessibili, spazi pubblici di qualità e ciclabil… - alexfoti : RT @MiTomorrow: La società M4 lancia un bando, ma purtroppo c'è una parte che non piace proprio agli artisti... ? #m4 #bando #arte #metrop… - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: La società M4 lancia un bando, ma purtroppo c'è una parte che non piace proprio agli artisti... ? #m4 #bando #arte #metrop… - MiTomorrow : La società M4 lancia un bando, ma purtroppo c'è una parte che non piace proprio agli artisti... ? #m4 #bando #arte… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano bando GRAZIE AI BANDI DEL COMUNE,14 NUOVE IMPRESE APRONO AL GIAMBELLINO " LORENTEGGIO Nello specifico, le risorse messe a disposizione dal bando "AdP Lorenteggio " Sostegno all'avvio e ... In questo caso, l'iniziativa fa parte dell'Accordo di Programma tra Comune di Milano, Regione ...

Opera, ora tocca al commissario ... accusato di corruzione, e le conseguenti dimissioni il prefetto di Milano, Renato Saccone ha ... senza bando alcuno. Dato che il consuntivo non potrà essere approvato dal consiglio comunale come legge ...

La nuova metro M4 di Milano abbellita con opere d’arte contemporanee, ma devono essere realizzate… Il Fatto Quotidiano Opera, ora tocca al commissario Opera (Milano) - Nominato il commissario per Opera: è il viceprefetto Donatella Cera, che prenderà in mano la gestione della città e la traghetterà fino alle prossime elezioni amministrative. Dopo l’a ...

Teen Talent: a Milano uno spazio dedicato a DAD e attività pomeridiane Nasce a Milano il nuovo hub Teen Talent, pensato per la DAD e per le attività pomeridiane dei più giovani in difficoltà ...

Nello specifico, le risorse messe a disposizione dal"AdP Lorenteggio " Sostegno all'avvio e ... In questo caso, l'iniziativa fa parte dell'Accordo di Programma tra Comune di, Regione ...... accusato di corruzione, e le conseguenti dimissioni il prefetto di, Renato Saccone ha ... senzaalcuno. Dato che il consuntivo non potrà essere approvato dal consiglio comunale come legge ...Opera (Milano) - Nominato il commissario per Opera: è il viceprefetto Donatella Cera, che prenderà in mano la gestione della città e la traghetterà fino alle prossime elezioni amministrative. Dopo l’a ...Nasce a Milano il nuovo hub Teen Talent, pensato per la DAD e per le attività pomeridiane dei più giovani in difficoltà ...