Milan | tegola Saelemaekers | il belga salterà il Torino

(Di domenica 9 maggio 2021) Alexisha rimediato un’ammonizione nel secondo tempo di Juventus-: era diffidato eilDurante il secondo tempo di Juventus–, il centrocampista rossonero Alexisè incappato in un cartellino giallo. Ilera diffidato e sarà dunque costretto a saltare per squalifica il match di settimana prossima contro il, valido per la 36a giornata di Serie A. Un’assenza pesante per mister Pioli, che dovrà fare a meno di un titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

