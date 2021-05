Milan | è Ibra-show | lo svedese risponde alla Curva Sud prima del match contro la Juventus VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 9 maggio 2021) Mancano poche orepartita tra, che dirà molto sul futuro delle due squadre, in lotta per un posto in Champions League. I tifosi rossoneri da questa mattina stanno incitando i giocatori di Pioli, cercando di trasmettere loro la carica necessaria per provare a compiere l’impresa. E se i tifosi chiamano, Zlatanhimovic. Losi è infatti affacciato dall’interno del pullman che porta i rossoneri a Torino, applaudendo e invitando i sostenitori presenti ad alzare ancora di più il volume del tifo. Sembrano esserci tutti gli ingredienti per vedere una partita spettacolare. Ecco ildell’episodio. SportFace.