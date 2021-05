Milan, ansia Ibrahimovic: infortunio al ginocchio per lo svedese (Di domenica 9 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic ha abbandonato il campo durante Juventus-Milan: brutto infortunio al ginocchio per l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il campo nel secondo tempo di Juventus-Milan dopo essersi accartocciato su se stesso dopo un contrasto di gioco. Volto preoccupato per il centravanti svedese che ha chiesto immediatamente il campo lasciando tuttavia il manto erboso sulle proprie gambe. Al suo posto Ante Rebic. infortunio che sembra di natura muscolare, si attendono dettagli sulle sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Zlatanha abbandonato il campo durante Juventus-: bruttoalper l’attaccanteZlatanha lasciato il campo nel secondo tempo di Juventus-dopo essersi accartocciato su se stesso dopo un contrasto di gioco. Volto preoccupato per il centravantiche ha chiesto immediatamente il campo lasciando tuttavia il manto erboso sulle proprie gambe. Al suo posto Ante Rebic.che sembra di natura muscolare, si attendono dettagli sulle sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

