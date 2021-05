Advertising

corradoformigli : Stamattina la nostra inviata @MicaelaFarrocco ha ricevuto da @alarm_phone, l’Ong francese che si occupa di diramare… - TV7Benevento : **Migranti: telefonata Lamorgese-Draghi per cabina di regia**... - Profilo3Marco : RT @corradoformigli: Stamattina la nostra inviata @MicaelaFarrocco ha ricevuto da @alarm_phone, l’Ong francese che si occupa di diramare le… - CaihongJames : RT @corradoformigli: Stamattina la nostra inviata @MicaelaFarrocco ha ricevuto da @alarm_phone, l’Ong francese che si occupa di diramare le… - guernica_70 : RT @corradoformigli: Stamattina la nostra inviata @MicaelaFarrocco ha ricevuto da @alarm_phone, l’Ong francese che si occupa di diramare le… -

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti telefonata

SardiniaPost

Claudio Baglioni/ "Temo l'assuefazione suimorti in mare" "Mi è arrivata questa perizia ... anch'egli in collegamento ha spiegato: 'Noi l'abbiamo detto dal primo giorno, questain ...... degli investimenti sulla ricerca e sulla sanità, sull'istruzione, dei, dei nostri ... Laè stata imbarazzante per la Rai, in più lo fa riflettere l'ipocrisia della politica, in cui ...Dopo qualche giorno di riposo a bordo della #SeaWatch4 l’equipaggio rimette a lucido la nave mentre aspetta la conclusione della quarantena. 'In questo contesto, le morti in mare dall'inizio della pan ...«Abbiamo informato le autorità - ha twittato Alarm Phone - ma le Forze armate maltesi non sono raggiungibili per telefono, come sempre» Un «cambio di rotta» che la procura di Agrigento ha già notato e ...